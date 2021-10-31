اللد: الاحتلال يفرج عن أدهم شعبان أحد مُعتقلي الهبّة

وطن: أطلقت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، سراح المعتقل أدهم سامي شعبان من اللد، المعتقل ضمن حملة الاعتقالات التي تلت قتل الشهيد موسى حسونة في المدينة، أثناء الهبّة الشعبية التي جاءت نصرةً للقدس والأقصى وقطاع غزة وضدّ اعتداءات المستوطنين، في أيار/ مايو الماضي.

وكانت المحكمة المركزية في اللد، قد أطلقت في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، سراح المعتقل سراح المعتقل أيوب حسونة، شقيق الشهيد موسى، الذي اعتقل على الخلفية ذاتها.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قررت، أواخر الشهر الماضي، ملف التحقيق في استشهاد الشاب موسى حسونة باللد، الأمر الذي أثار المواطنين الفلسطينيين بالمدينة.

ورأت اللجنة الشعبية وأعضاء البلدية الفلسطينيين في اللد أن "هذا القرار يؤسس لمرحلة الفاشية الإسرائيلية المنفلتة التي تستهدف الإنسان على خلفية دينه وقوميته ودمه، وهذا القرار الظالم يعطي الشرعية لجرائم المليشيات الإرهابية اليهودية ويشجعها على قتل العرب والتنكيل بهم تحت حماية الأجهزة الرسمية للدولة".

وعقد اجتماع شعبي في ساحة المسجد العمري الكبير بمدينة اللد، في أعقاب إغلاق ملف التحقيق في استشهاد الشاب حسونة، بمشاركة المئات من أهالي اللد ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، ونواب من القائمة المشتركة ونشطاء من مختلف الأطر والأحزاب الفاعلة على الساحة المحلية.

وذكر المحامي خالد الزبارقة خلال الاجتماع أنه "علمنا من الملف أن 5 أشخاص أطلقوا الرصاص، فيما تبين أيضا أن الشرطة وإلى جانبها النيابة العامة دافعتا عنهم".

ونوه إلى أن "هناك مخططا لإسرائيل تستخدم فيه هذه المجموعات الإرهابية والمستوطنين، وهناك مخطط لاستهداف العرب في اللد؛ وهذه الهجمات ستعود".

(عرب 48)