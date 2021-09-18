المعلمة قطينة ضمن 50 مرشحاً للفوز بجائزة أفضل معلم في العالم

الخليل- وطن- رفيدة أبو زنيد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، فوز المعلمة نسرين قطينة من ضمن أفضل خمسين معلمًا على مستوى العالم، في جائزة المعلم العالمية التي تنظمها مؤسسة فاركي البريطانية.

والمعلمة قطينة هي معلمة مرحلة علمي في مدرسة بنات شهداء دورا الأساسية، التابعة لمديرية تربية جنوب الخليل وتنحدر من قرية دورا جنوب محافظة الخليل، وحاصلة على شهادة البكالوريوس في تخصص الفيزياء من الجامعة الهاشمية.

تقول المعلمة نسرين قطينة عن المسابقة: خضعت لعدة اختبارات للوصول إلى ما وصلت إليه في المسابقة، واجتزت المرحلة الاولى منها وهي أفضل خمسين معلم على مستوى العالم، والتي شاركت 121 دولة على مستوى العالم، وكان التنافس بين 8 آلاف معلم ومعلمة.

وأشارت قطينة إلى أنها تنافس اليوم للحصول على واحد من المراكز العشرة الأولى لرفع اسم بلادها عاليا، وللتأكيد على المهارة والكفاءة العلمية التي يتمتع بها المعلم الفلسطيني بصورة خاصة.

ولفتت قطينة إلى أنها حصلت على جائزة فهي معلم فلسطين 2019، وجائزة الانجاز والتميز لدعم التعليم ضمن الفئة ألف، وحصلت على لقب معلم مايكروسوفت على مدار العامين السابقين، وتحمل شهادة مدرب معتمد من شركة مايكروسوفت العالمية.

وللمعلمة قطينة العديد من المبادرات على صعد مختلفة، منها كنوز الاجداد لحفظ التراث الفلسطيني وربط التاريخ الفلسطيني عبر مادة الرياضيات، وأنشطة لامنهجية ومنهجية مختلفة، وتنمية الخيال والابداع لديهن، وتعكس المعلمة قطينة ما تحققه من جوائز على طالباتها، وتحسن تحصيلهن الاكاديمي وسلوك الطالبات والمواطنة الصالحة.

وحول هذا الانجاز قالت مديرة مدرسة بنات شهداء دورا هويدا النمورة: حصول المعلمة قطينة على هذا الانجاز سينعكس ايجاباً على التحصيل الاكاديمي في صفوف الطالبات ويحفز باقي المعلمات على المشاركة والمنافسة في المسابقات العالمية التي ترفع اسم فلسطين عاليا.

يذكر أن المعلمة قطينة إحدى معلمات مدرسة بنات شهداء دورا الأساسية بمديرية جنوب الخليل فازت في العام 2019 في لقب معلم فلسطين في المسابقة التي تنظمها الوزارة عبر هيئة تطوير مهنة التعليم، كما فازت في العام 2020 في الفئة (أ) في جائزة الإنجاز والتميز لدعم التعليم.

وتطمح قطينة بالفوز بلقب أفضل معلم في العالم، والحصول على شهادتي الماجستير والدكتوراه.