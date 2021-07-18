أزمة مياه تفوح تشتد ومواطنوها يناشدون عبر وطن لحل مشكلتهم

الخليل- وطن- رفيدة أبو زنيد: تعاني بلدة تفوح الواقعة غرب مدينة الخليل من أزمة متفاقمة في قطاع المياه، وهو ما اضطر مواطنيها لمناشدة سلطة المياه بضرورة التدخل الفوري والعاجل لحل أزمة المياه بالبلدة وتوفير المياه لهم.

وقال المواطن أكرم ارزيقات لوطن: "منذ ثلاثة شهور لم تصل منزلي المياه، ونطالب بحقنا الطبيعي من المياه، وسلطة المياه مطلوب منها أن توفر هذا الحق لنا."

من جهته أشار المواطن نزار ارزيقات إلى أن المياه لم تصل منزله منذ ثلاثة شهور أيضا، ويعتمد في توفير المياه لمنزله عبر شراء الصهاريج الكبيرة التي تثقل كاهله خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وحالة الاغلاق التي شهدتها فلسطين سابقا، ما أثر على الوضع الاقتصادي عموما.

بدوره طالب نائب رئيس بلدية تفوح المهندس باسل الطردة سلطة المياه والحكومة الفلسطينية عبر وطن بالتدخل الفوري والعاجل لحل أزمة المياه لنحو 22 ألف مواطن يعيشون في البلدة.

وأشار الطردة إلى أن المياه تصل البلدة يومين في الأسبوع فقط، وبدلاً من وصول 6 آلاف كوب من المياه أسبوعياً، لا يصل ألف كوب فقط على مدار الأسبوع.

ولفت نائب رئيس البلدية إلى أن الينابيع المتوفرة بالبلدة لا تستطيع حل مشكلة المياه فيها.

كما أكد أنه لم تجد نفعا كل اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها البلدية مع أصحاب القرار بمحافظة الخليل، وتفاقمت المشكلة مع موجة الحر التي تضرب الأراضي الفلسطينية بصورة ملموسة ومع بداية صيف هذا العام.

يشار إلى أن تفوح كانت تحصل على أكثر من 37 ألف كوب من المياه شهريا، وانخفضت حصتها لتصل إلى 14 ألف كوب مياه شهريا.