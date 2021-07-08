الداخل المحتل يستعد لتنظيم مسيرة أعلام فلسطينية

وطن: يخطط الفلسطينيون في الداخل المحتل لتنظيم مسيرة أعلام فلسطين يوم الجمعة وذلك رداً على مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي تقام سنوياً في شهر مايو.

وبحسب منسق حركة "كفاح" معاذ بياضة فان المسيرة ستنطلق الساعة الثالثة عصرا في أم الفحم.

الحدث هو محاولة لتوحيد الفلسطينيين في الداخل المحتل، وإحياء رفع العلم الفلسطيني مع مشاركة الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة.

وقال إن المشاركين على علم بالمضايقات والاعتداءات الإسرائيلية التي سيتعرضون لها خلال الحدث ومن المأمول أن يصبح هذا الحدث حدثاً سنوياً

وقال أحد المنظمين: "إسرائيل منعت رفع علم فلسطين في اللد والرملة وحيفا ويافا، لكننا نتعهد برفع عدد كبير منها في هذه المدن".

وفي عام 2018 اقترح عضو كنيست إسرائيلي مشروع قانون لمعاقبة كل من يرفع العلم الفلسطيني في الداخل المحتل بعد أن تم رفعه في وسط تل أبيب خلال مظاهرة ضد قانون الدولة القومية ، الذي ينص على أن إسرائيل لا تنتمي لجميع مواطنيها بل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي".

المصدر : ميدل ايست مونيتور