حمد بن جاسم يدعو الرئيس عباس الى نقل السلطة بشكل سلمي وديمقراطي

رام الله - وطن للانباء: علق رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل إجراء الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الحالي، لحين ضمان إجرائها في القدس.

وقال الشيخ حمد بن جاسم إن تأجيل أعاد الفلسطينيين إلى "نقطة الصفر".

وتابع أنه "ومع أن الأسباب التي حملت الرئيس الفلسطيني محمود عباس على تأجيل الانتخابات واضحة لنا فإن ما أريد أن أقوله هو أنه من واجب الرئيس في ظل الظروف الراهنة وفي هذه المرحلة من العمر أن ينقل السلطة بشكل سلمي وديموقراطي".

واعتبر رئيس وزراء قطر الأسبق أن "المرحلة القادمة تحتاج إلى قيادة شابه تستطيع أن تقود الشعب الفلسطيني إلى بر الأمان في كل المجالات والمباحثات".