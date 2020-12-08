فقد 20 فردا من عائلته.. النجار يناشد عبر وطن لسداد ديون والده الشهيد

غزة- وطن- امل بريكة: يسرد الشاب مراد النجار معاناته بعدما فقد20 شهيدا من أسرته، في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة عام 2014، حيث دمرت طائرات الاحتلال من نوع F16، منزله عائلته المكون من3 طوابق في منطقة خُزاعة شرق محافظة خانيونس، بينما كانت أسرته متواجدة بداخله، عندما ارتكب الاحتلال مجزرته البشعة بحقها، وأودت بحياة والديه وأشقائه وأولادهم، حتى نجا مراد وأربعة من أشقاءه وبقوا على قيد الحياة.

وأوضح النجار لوطن للانباء أن والده كان يعمل مزارعا قبل استشهاده، وتعرض إلى خسائر متتالية نتيجة الحروب التي كان يشنها الاحتلال على قطاع غزة؛ واستهدافه الأراضي الزراعية بشكل مباشر، كوسيلة لإبعاد المزارعين عن أراضيهم ومنعهم من الاقتراب من المناطق الحدودية.

وأشار النجار إلى أن والده الشهيد كان عليه ديون بمبلغ مالي قدره 150 ألف دولار هي حصيلته من الديون المتراكمة على مدار سنوات، والمستحقة لأكثر من شخص، اقترضها منهم كي يعيد زراعة ما تم تدميره من قِبل الاحتلال، مضيفاً أن الدائنين توجهوا إليه لسداد الديون عن والده المتوفي، ويعاني على إثر ذلك من تردد الشرطة عليه لتنفيذ أوامر الحبس حيال عدم قدرته على السداد، ناهيك عن حبسه أكثر من مرة لعجزه عن سدادها كونه مبلغا كبيرا.

ونوه النجار أنه يعمل وشقيقه الأكبر طوال اليوم، ويُحرمون من توفير احتياجاتهم الأساسية في سبيل سداد ولو جزء قليل من الديون المتراكمة، معربا عن ألمه لتخاذل الجهات الرسمية عن تعويضهم عن الخسائر التي خلفها الاحتلال بعد هدم منزلهم، غير أنهم لم يحصلوا على راتب شهيد حتى اللحظة.

ويناشد النجار عبر وطن، الرئيس محمود عباس للتدخل الفوري والعاجل، ووضعهم ضمن قائمة المستفيدين من مخصصات الشهداء، حتى يتسنى لهم العيش بكرامة وسداد ما عليهم من ديون على والدهم الذي استشهد وترك لهم هذا العبء في حين يرون أن من واجبهم سداده.