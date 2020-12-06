مربي الأسماك أبو عرام.. بدأ مشروعه بست سمكات وفاقت الـ 25 ألفا خلال عام!

مدينة الخليل- ساري جرادات- وطن: لم يتوقع الشاب مراد أبو عرام (26 عاماً)، ان تتحول عملية شرائه لست سمكات مشروعاً اقتصاديا كبيراً بعد ان فاق عدد أسماكه 25 ألفا خلال عام.

ووراء الجبال المطلة على يطا جنوب محافظة الخليل، عمل أبو عرام على بناء حوض كبير للسمك، يبلغ طوله نحو عشرين متراً بعمق أحد عشر متراً، لتتكيف سمكاته مع البيئة، وتبدأ بمراقصة أمواج المياه هنا وسط الطبيعة التي يغيب عنها الضجيج والفوضى.

ولا يخفي أبو عرام نقص الخبرة لديه في التعامل مع الأسماك، خاصة وأن الأنواع والأحجام باتت كثيرة لديه، وبات يرمي عليها حبيبات من الطعام لتجلب له المزيد من المعاناة خاصة وأن سرعة نمو السمك عالية.

وناشد أبو عرام جهات الاختصاص بتزويده بالمعرفة التامة للتعامل مع الأسماك، خاصة وأن مشروعه يمكن أن يشغل عشرة من الأيدي العاملة، ويوفر لها فرص عمل، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، وتراجع معدلات الدخل لأسباب عدة.

ولفت أبو عرام إلى أنه يمضي نحو أربع ساعات يومية بين أسماكه، يلفتر فيها المياه "يصفيها" ويقوم بإطعام الأسماك، فيمضي الكثير من وقته في السباحة بينها، متأملاً ألوانها الجذابة ورقصاتها فوق الماء.

ويعمل أبو عرام إلى جانب عمله في تربية الأسماك في الزراعة، حيث يزرع نحو عشرين دونماً بأنواع من الخضروات المختلفة، وسط حقول الأراضي التي تمتلكها عائلته، ويساعده في ذلك أبناء أشقائه وبعض الأيدي العاملة.