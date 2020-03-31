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فيديو | الاحتلال يقتحم رام الله والبيرة ويعتقل عددا من المواطنين

31.03.2020 05:54 AM
فيديو | الاحتلال يقتحم رام الله والبيرة ويعتقل عددا من المواطنين

وطن: اقتحم جيش الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة وعدة بلدات في المحافظة، فجر اليوم، واعتقل عدد من المواطنين.

وعُرف من المعتقلين:

المحامي محمود مرار- رام الله
جعفر عرباش- البيرة
الأسير المحرر عمر البرغوثي (والد الشهيد صالح والأسير عاصم)- كوبر شمال رام الله
نجله محمد البرغوثي- كوبر

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة.

كما اقتحام الاحتلال منازل كلا من: عبد الناصر وعايد مرار وشقيقهما المعتقل محمود في قرية بدرس غرب رام الله تزامنا مع اعتقاله.

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