فيديو | الاحتلال يقتحم رام الله والبيرة ويعتقل عددا من المواطنين
31.03.2020 05:54 AM
وطن: اقتحم جيش الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة وعدة بلدات في المحافظة، فجر اليوم، واعتقل عدد من المواطنين.
وعُرف من المعتقلين:
المحامي محمود مرار- رام الله
جعفر عرباش- البيرة
الأسير المحرر عمر البرغوثي (والد الشهيد صالح والأسير عاصم)- كوبر شمال رام الله
نجله محمد البرغوثي- كوبر
وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة.
كما اقتحام الاحتلال منازل كلا من: عبد الناصر وعايد مرار وشقيقهما المعتقل محمود في قرية بدرس غرب رام الله تزامنا مع اعتقاله.