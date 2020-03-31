فيديو | الاحتلال يقتحم رام الله والبيرة ويعتقل عددا من المواطنين

وطن: اقتحم جيش الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة وعدة بلدات في المحافظة، فجر اليوم، واعتقل عدد من المواطنين.

وعُرف من المعتقلين:

المحامي محمود مرار- رام الله

جعفر عرباش- البيرة

الأسير المحرر عمر البرغوثي (والد الشهيد صالح والأسير عاصم)- كوبر شمال رام الله

نجله محمد البرغوثي- كوبر

وخلال الاقتحام اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال في مدينتي رام الله والبيرة.

كما اقتحام الاحتلال منازل كلا من: عبد الناصر وعايد مرار وشقيقهما المعتقل محمود في قرية بدرس غرب رام الله تزامنا مع اعتقاله.