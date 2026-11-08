المحامي علاء فريجات يكتب لوطن: اريحا مثل حبة التمر ظاهرها لين ونواتها اقسى من ان تلين

اريحا الموحدة المتحدة بكافة عشائرها وعائلاتها ومخيماتها وقراها وفعالياتها الوطنية تمثل نسيج لا يمكن بأي حال من الاحوال تمزيقه، ولا يمكن ان تكون اريحا الا كما هي معروفة؛ عصية على الانكسار كحصن منيع تتفتت عليه كافة المؤامرات .

مؤامرة مسعورة كغيرها من المؤامرات هدفها النيل من عزيمة اريحا واهلها لتحطيم المعنويات وكسر الارادة الصلبه،

لكن هل تفلح المحاولة ؟ هيهات، من يعرف اريحا وشرب من نبعة عين السلطان وتجول في احياء المدينة ونزل في اوديتها ومشى بهذه المدينة يدرك ان حب اهل أريحا لأريحا أكبر من أي محاولة فاشلة ولن تمر .

كيف دخل المستعمرين الى الديوك؟

الاجابة ليست مهمة كون عملية التزوير لا ترتب حق ولا تنشئ مركز قانوني، سيخرج المستعمرون من اريحا وستزول هذه الغمامة عن الديوك عاجلا وليس اجلاً .

اريحا التي وجدت قبل عشرة آلاف عام قبل الميلاد، اريحا الهوية الوطنية والتاريخ والحضارة والبوابة الشرقية للوطن، اريحا اول نواة دولة كنعانية "فلسطينية" في التاريخ، اريحا التي كان عليها اسوار عالية من كافة الاتجاهات كحصن منيع والتي كان يحكمها قانون اجتماعي خاص ونظام وبوابات وابراج وانفاق دفاعية وحياة اجتماعية في وقت كانت المجتمعات الاخرى في العالم بلا نظام او قانون … نعم كانت اريحا تمثل دولة.

لم يكن غزو الديوك من المستعمرين هي المره الاولى لاريحا، فأريحا الدولة والامبراطورية تعرضت مرات عدة للغزو والدمار وعاد الغزاة أدراجهم وطردوا.. نعم هي مدينة القمر التي تلفظ المعتدين.

من سيدافع عن اريحا في محنتها بجانب ابنائها؟

بالطبع شباب القدس، القدس هي ام البدايات وام النهايات وبوابة السماء علاقة تأخي ومحبة تجمع بين المقدسي والريحاوي على مر الزمان

اهل القدس هم خط الدفاع الاول عن المسجد الاقصى، وفي مساهمتهم الاجتماعية وبكافة الفعاليات الوطنية من المشروع العربي الى مقام النبي موسى، كل مقدسي منتمي لاريحا بدون شك، فمن ساهم في اعمار المدينة على مر العصور لن يتخلى عنها في محنتها وفي هذه الظروف الصعبة سيقف شباب القدس مع أبناء اريحا كعادتهم،،، فالفتنة ملعون من أيقظها واي فتنة من الاحتلال لن تمر بين الاخوة.

من سيحفظ كرامة الناس ؟

ان القوة الحقيقية تكون في حفظ حقوق وكرامة الناس والدور الوطني الذي تؤديه المؤسسة الامنية الفلسطينية رسالة وطنية شريفة هدفها ارساء سيادة القانون وتبدا من ثقة المواطن بالمؤسسة الامنية، والجهود المبذولة من رجال الامن رغم صعوبة الظرف وفي ظل الحصار المفروض على المؤسسة تدل على شيء واحد هو الانتماء الحقيقي والوطني لفلسطين.

الوحدة الوطنية والوعي تقوده فتح

تعلمنا من فتح قبل الانتماء والتنظيم احترام الناس، فحركة فتح هي صمام الامان في حفظ كرامة المواطن الفلسطيني، ستنتصر فتح كما عهندها في الوقوف مع المواطن الفلسطيني في الشدائد ولن تترك الديوك وحدها، فتح لا تقاس بعدد كوادرها او منتسبيها او مناطقها التنظيمية بل في الشراكة الوطنية مع الكل الوطني، تشارك وتقود الجميع، ويظهر ذلك جلياً في دور اقليم اريحا بيتنا الكبير الممثل في امين السر الاخ نائل ابو العسل .

اريحا قيادة مسؤولة ومؤسسات تحترم القانون

ان الرسالة التي تحملها محافظة اريحا ممثلة في عطوفة المحافظ د.حسين حمايل، تستحق ان تجعل من المحافظة نموذج للاستقرار والتي تتمثل في احترام حقوق المواطنين والمحافظة على تطبيق القانون في كل الظروف، ان الاستقرار الاجتماعي وفرض النظام والقانون ما هو الا جسر للوصول الى مشروع الدولة عبر تطبيق واحترام القانون.

"محافظة اريحا ممثلة في عطوفة المحافظ فخر وطني بأمتياز"