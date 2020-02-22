بيت عمرة بلا مياه والمواطنون يناشدون عبر وطن

الخليل –وطن- شرين حريزات: تقع قرية بيت عمرة غرب مدينة يطا بمساحة وصلت الى 5600 دونم وتعداد سكاني يقارب 4000 نسمة، تتميز بطبيعتها الخلابة وبيوتها المواكبة للتطور إلا أنها تعاني من بنية تحتية سيئة للغاية، أبرز ملامحها عدم وجود شبكة للمياه داخل القرية حيث يعتمد السكان على الابار وشراء الصهاريج.

منذ سنوات قديمة كانت تصل المياه إلى بيت عمرة من مدينة يطا، خلال شبكة متآكلة، إلى أن تقطعت الشبكة أثناء العمل على الشارع الرئيسي وبهذا أصبحت بيت عمرة بلا مياه.

يقول المواطن فيصل ادعيس لـ وطن بأنه لم تعد المياه تصله منذ سنوات، وبأنه يضطر لشراء المياه بالخزانات، ما يؤثر على حياتهم ويحملهم عبئا ماليا يفوق طاقتهم، ويضيف: "لولا العيون لكانت الحياة صعبة والناس ماتت من العطش" حسب تعبيره.

ويؤكد مجلس قروي بيت عمره لـ وطن، أنه كان هناك مشروع للعمل على ترميم الشبكة ولكنه توقف بسبب توقف التمويل الأمريكي، ويحاول المجلس إيجاد ممول آخر من أجل استئناف العمل عليه.

عضو مجلس قروي بيت عمرة أمجد ادعيس، يقول لـ وطن: "هناك محاولات لإعادة شبكة المياه للقرية، من خلال البحث عن مانحين، من أجل العمل على الخط الناقل الذي يمر من الشارع الرئيسي وفي حدود بلدية يطا، وهو ما يعطل استكمال الخط ".

وأكد المجلس القروي لـ وطن أنه تم العمل على إنشاء خزان للمياه بسعة 500 كوب، وهو أحد المشاريع الهامة التي نفذها مجلس قروي بيت عمرة، وهذا الخزان يحتاج الى شبكة لتغذيته، من أجل توفير احتياجات أهالي بيت عمرة، من المياه.