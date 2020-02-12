ضمن حملة رفض التمويل المشروط: مطالبات رسمية ومجتمعية وشعبية للاتحاد الاوروبي بالتراجع

وطن: نشرت الحملة الوطنية لرفض التمويل المشروط فيديو ترويجي يظهر تفاصيل الشروط الاوروبية لتمويل المؤسسات الاهلية والرفض الفلسطيني لهذه الشروط ومحاولات التجميل التي سعى الاتحاد الاوروبي لتسويقها من اجل الالتفاف على الرفض الرسمي والشعبي الفلسطيني لها.

وفي هذا الاطار قالت دلال سلامة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حديثها بالفيديو الذي انتجته شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الشروط الاوروبية لتمويل المؤسسات الاهلية مرفوضة وان القيادة الفلسطينية توجهت لرئيس المفوضية الاوروبية وقدمت رسالة من اللجنة التنفقيذية ترفض هذه الشروط وتطالب الاتحاد الاوروبي بالتراجع لانها تمس بالنضال الوطني الفلسطيني

وقالت سلامة ان محاولات ايجاد مخارج غير مقبولة ولا تفي بالغرض الرئيسي المتمثل بالرفض وبالتالي فان المطالب الرئيسية هي الغاء هذه الشروط التي يعتبرها الفلسطينيون بانها مجحفة

ممثلي غالبية المؤسسات الاهلية اكدت انها ترفض الشروط كما انها ترفض محاولات تجميل الشروط وايجاد مخرج من الازمة التي سببتها هذه الشروط التي دفعت بالكثير من المؤسسات الاهلية الفلسطينية لرفض التوقيع على التمويل الاوروبي كونها تسيئ للنضال الفلسطيني كما انها تعمل على تخريب العلاقات الفلسطينية الاوروبية على كافة المستويات

وفي هذا الاطار قال صلاح عجارمة مدير مركز لاجئ للاطفال بمخيم عايدة للاجئين الفلسطينين ان تجرم الفلسطينين في موضوع النضال والحقوق هو امر مرفوض بشكل قاطع وغير قابل للنقاش لانه يجعل من المؤسسات الفلسطينية رقيب امني على الاشخاص والمؤسسات التي يمكن ان توقع على هذه الشروط من خلال محاولة استغلال حاجاتها المالية مما وحد الموقف الرافض لهذه الشروط وحتى محاولات تجميلها .

لاستاذ خالد الصيفي مدير مؤسسة ابداع مخيم الدهيشة قال ان مؤسسة ابداع وهي احدى سبعين مؤسسة فلسطينية تعمل في اطار الشبكة العالمية للمهجرين واللائين تتخذ موقف موحد و مشترك بعدم التعامل مع هذا التمويل باعتبار انه يمس باهدافنا وقضايانا الشخصية والوطنية الفلسطينية.

بدوره قال تيسر نصر الله مدير مركز يافا الثقافي في مخيم بلاطة بنابلس ان هذه الشروط شروط تعجيزية وظالمة لنا كفلسطينيين بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وظالمة بحق النضال الوطني ولا يمكن ان نوافق على تمويل مشروط.

بدورها ناديا حبش رئيسة مجلس ادارة مركز بيسان في رام الله قالت ان هذه شروط مذلة وتتنكر للنضال الوطني الفلسطيني الذي كفلته كافة الاعراف والمواثيق الدوليةموضحة ان هذه الشروط تندرج وتقع ضمن صفقة القرن

عهود الخفش رئيسة الاتحاد العربي في نابلس قالت اننا كفلسطينين ناسف لهذا القرار من قبل الاتحاد الاوروبي لان اوروبا تعلن انها تدعم حقوق الشعوب بالحرية والكرامة والعدالة و وضع مثل هذه الشروط امر مجحف بحقنا بشكل كبير

الرفض الفلسطيني لم يقتصر فقط على ممثلي المؤسسات بل شمل الشارع الفلسطيني بكافة مكوناته من طلبة ومواطنين حيث قالت طالبات جامعيات من جامعة النجاح بنابلس ان هذه الشروط مرفوضة وعلى المؤسسات رفضها وعدم التعامل مع الاتحا الاوروبي اذا اصر عليها كما اكد الطلبة على مطالبة منظمة التحرير الضغط على الاتحاد الاوروبي لوقف والغاء هذه الشروط.

ناجي عودة مدير مؤسسة ليلك المنضوية تحت الشبكة العالمية للمهجرين واللاجئين اشار الى ان منظمة التحرير تعيش حالة من التيه وعليها ان تكون حامية للقرارات الشعبية والوطنية وان تتصدى لكل من تسول له نفسه التوقيع عليها او التوقيع على محاولات تجميلها لان المطلوب هو الغاءها بالكامل.

واكد عودة على اننا كفلسطينين ضد الارهاب لكن نضالنا الفلسطيني حق شرعي ومكفول وفق الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية وليس ارهابا وبالتالي كان على الاتحاد الاوروبي وضع هذه الشروط على الشعب والمؤسسات الفلسطينية.