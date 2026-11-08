ريال مدريد يحقق فوزه الخامس تواليا ويلحق ببرشلونة في صدارة الدوري الإسباني

وطن للأنباء: واصل ريال مدريد سلسلة انتصاراته ورفعها إلى 5 تواليا بفوزه على مضيفه فالنسيا وصيف القاع 3-0 ولحق ببرشلونة في صدارة الترتيب قبل مواجهة عملاق كاتالونيا للقطب الثاني في العاصمة، أتلتيكو في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.

وعلى ملعب “ميستايا ستاديوم”، حسم ريال مدريد نتيجة اللقاء في الشوط الأول بهدفي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (28) والتركي أردا غولر (36) الذي كان خلف كرة الهدف الثالث في الشوط الثاني للمهاجم كيليان مبابي (75)، في لقاء أكمله أصحاب الأرض بعشرة لاعبين عقب طرد قائده خوسيه غايا بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على النجم الفرنسي (80).

وعرف مبابي طريق الشباك للمباراة السابعة تواليا، ليرفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى 13 هدفا متأخرا بفارق هدفين عن البرازيلي رافينيا مهاجم برشلونة.

وخاض فريق “لوس بلانكوس” المباراة في غياب الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي كان يقضي عقوبة الإيقاف في آخر مباراة من أصل أربع مباريات.

وعلى غرار مباريات أخرى في الدرجتين الأولى والثانية للرجال والسيدات، توقفت المباراة في الدقيقة التاسعة تكريما لمهاجم تينيريفي خيسوس دي ميغل الذي وافته المنية الثلاثاء إثر اصطدام عنيف مع حارس مرمى غينيا الاستوائية خيسوس أوونو من فريق أندورا خلال مباراة في الدرجة الثانية.

وهو الفوز الخامس تواليا للريال منذ خسارته في الديربي أمام جاره اللدود أتلتيكو 1-2 في المرحلة السابعة، ضمن سلسلة تضمنت فوزه على أرض غريمه اللدود برشلونة 2-1 في الكلاسيكو، والثامن تواليا في مختلف المسابقات.

ورفع النادي الملكي رصيده إلى 30 نقطة وتقدم للمركز الثاني متساويا مع برشلونة الذي يحلّ ضيفا على أتلتيكو المتراجع للمركز الثالث برصيد 28 نقطة في قمة مباريات هذه المرحلة الأحد.

في المقابل، مُني فالنسيا بخسارته السابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.