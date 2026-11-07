الرئيس الاسرائيلي يعلن تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة

وطن للأنباء: أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مساء السبت، أنه سيكلف رئيس حزب «يَشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وذلك بعد انتهاء مشاوراته مع الأحزاب والكتل البرلمانية بشأن الشخصية التي تحظى بفرصة تشكيل الحكومة.

وحصل آيزنكوت على توصية 67 عضواً في الكنيست لتكليفه بالمهمة، مقابل 46 عضواً أوصوا برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

من جانبه، أعلن ديوان الرئيس الإسرائيلي أن هرتسوغ سيسلّم آيزنكوت كتاب التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة، عصر الأحد.

وبحسب ديوان الرئاسة، سيُمنح آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة لفترة تصل إلى 14 يوماً إضافياً.

ويأتي التكليف في ظل ترقب للمفاوضات السياسية بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وسط تحديات تتعلق بتشكيل ائتلاف حكومي قادر على نيل ثقة الكنيست.