بلدية دير البلح: مئات العائلات بلا مأوى بعد غرق خيامها في المنخفض

وطن للأنباء: قال مدير بلدية دير البلح طارق شاهين، اليوم السبت، إن المدينة واجهت صعاباً كبيرة جداً خلال أول منخفض جوي حقيقي في هذا الموسم، نتيجة للاكتظاظ الشديد للنازحين في مساحات واسعة من المدينة.

وأوضح شاهين، أن المناطق المنخفضة من دير البلح شهدت غرق مئات الخيام، وأصبحت مئات العائلات بلا مأوى نتيجة هذا المنخفض الشديد، خصوصاً في منطقتي البصة والبركة.

وأضاف أن أراضي مدينة دير البلح هي أراضي طينية تأخذ وقتاً طويلاً حتى تستوعب مياه الأمطار، ما أدى إلى تجمع المياه داخل مخيمات الإيواء وغرقها بالكامل.

وأشار إلى أن طواقم البلدية قامت بأعمال طارئة لمساعدة وإغاثة النازحين، وتركزت التدخلات في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين، من خلال شفط المياه من بعض المخيمات، ومساعدة الخيام الغارقة، إضافة إلى تدخلات بنقلات الرمل لحماية الخيام من الغرق.

وناشد شاهين لجنة الإيواء في المنطقة الوسطى بحل إشكالية مقلع الرمل الخاص بالبلدية، الذي تحتاجه البلدية بشكل عاجل لتغطية احتياجات النازحين ومخيمات الإيواء من الرمال اللازمة لحماية الخيام.

وأوضح أن هذا المقلع يوجد عليه بعض النازحين للأسف الشديد، والذين يرفضون الخروج لتمكين البلدية من الاستفادة من الرمال.

وختم شاهين حديثه بالتأكيد على أن البلدية تعاني بشكل كبير من نقص قطع الغيار والزيوت اللازمة لتشغيل مولدات الكهرباء، وتشغيل آليات مثل كاسحة الصرف الصحي وآلية شفط الصرف الصحي، ما يضاعف من صعوبة الاستجابة للمنخفضات القادمة.