مئات المستوطنين يقتحمون البلدة القديمة بالخليل بحماية جيش الاحتلال

وطن للأنباء: اقتحم مئات المستوطنين، مساء يوم السبت، البلدة القديمة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحماية مشددة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وسط استعدادات مسبقة لتأمين اقتحامات المستوطنين، تزامناً مع قرار إغلاق المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين.

ويأتي الاقتحام بعد أن أغلقت سلطات الاحتلال، أمس الجمعة، المسجد الإبراهيمي أمام المصلين، بذريعة الأعياد اليهودية، في خطوة تحرم الفلسطينيين من الوصول إليه وأداء الصلاة فيه، وتتيح للمستوطنين تنفيذ اقتحاماتهم وطقوسهم داخله.

وسبق الاقتحام تشديد قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة، منذ مساء أمس الجمعة، إذ أغلقت عددا من الحارات، بينها حارة جابر والسلايمة ووادي النصارى ووادي الحصين وتل الرميدة، وعززت انتشارها على الحواجز العسكرية، ومنعت مواطنين من الوصول إلى منازلهم أو مغادرتها، لتأمين وصول المستوطنين واحتفالاتهم.

كما ترافقت الإجراءات مع إغلاق حواجز عسكرية وتقييد حركة الفلسطينيين، وإخلاء عائلات من منازلها، وإغلاق مدارس في محيط مناطق الاحتفالات، ما تسبب في شلل الحياة اليومية داخل البلدة القديمة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات المستوطنين بما يسمى "عيد سارة" اليهودي، التي تستمر حتى مساء اليوم السبت، وسط إجراءات عسكرية مشددة تهدف إلى تأمين اقتحاماتهم للمسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة.