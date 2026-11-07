"حماس" تحذّر من تصاعد اعتداءات الاحتلال على المسجدين الإبراهيمي والأقصى

وطن للأنباء: حذّرت حركة حماس من خطورة تصاعد اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل والمسجد الأقصى المبارك في القدس، مشيرةً إلى اقتحامات المستوطنين للمسجد وإغلاقه أمام المصلّين.

ووصفت الحركة الاعتداءات بـ"العدوان السافر"، وقالت إنها تمثّل "تعدّياً صارخاً على حرمة المقدّسات الإسلامية"، و"تصعيداً خطيراً في حرب الاحتلال الدينية الممنهجة". وأكّدت أنّ الانتهاكات المتصاعدة بحقّ المقدّسات الإسلامية لن تفلح في فرض وقائع تهويدية أو طمس هويتها الإسلامية أو تغيير وضعها التاريخي والقانوني القائم.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الحضور والرباط في المسجدين وإسناد المقدسيين وأهالي مدينة الخليل، وتفعيل كلّ أشكال التحرّك والمواجهة للتصدّي لاعتداءات الاحتلال و"عربدة المستوطنين"، وحماية المقدّسات من "مخططات التهويد والتدنيس".

وطالبت الحركة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدينية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها تجاه ما تتعرّض له المقدّسات، وتكثيف الجهود والتحرّكات على المستويات كافة، والضغط بكلّ الوسائل لوقف "جرائم الاحتلال بحقّ الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومقدّساته".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت الحرم الإبراهيمي في الخليل بالكامل أمام المصلّين والزائرين المسلمين، عقب صلاة الجمعة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، على أن "يستمرّ الإغلاق حتى مساء السبت". وقالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إنّ "القرار اتُّخذ بذريعة الأعياد اليهودية ولإتاحة المجال أمام اقتحامات المستوطنين".

كما اقتحم مستوطنون الحرم الإبراهيمي ومحيطه بحماية قوات الاحتلال، وأقاموا طقوساً دينية واحتفالات داخل الحرم وفي محيط البلدة القديمة لإحياء ما يُعرف بـ"سبت سارة". وفي القدس، تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال.