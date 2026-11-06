الولايات المتحدة: نائب ديمقراطي يتعهد بإلغاء رسوم ترامب الجمركية "غير المبررة"

وطن للأنباء: أعلن عضو الحزب الديمقراطي الأميركي النائب، ريتشارد نيل، المتوقّع أن يستعيد رئاسة لجنة الطرق والوسائل في ​مجلس النواب، المعنية بالضرائب والتجارة، ‌أنّه ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ووصف نيل الضرائب بأنها "غير مبرّرة"، إلى جانب "الصفقات التجارية التي أُبرمت خلف الأبواب المغلقة".

وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر تجاري استضافته كاثرين ​تاي، الممثّلة التجارية السابقة لإدارة جو بايدن، قال نيل إنّ "سياسات ترامب التجارية ⁠الفوضوية والمتعمّدة وغير المبرّرة، ساهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاقم ​التفاوت بين العمال والأميركيين الأكثر ثراء".

وأضاف: "ملتزم بإلغاء الرسوم الجمركية غير المبرّرة التي فرضها ترامب واتباع سياسة تجارية ترتكز على الحوكمة الرشيدة ​والشفافية"، مشيراً إلى أنّ ذلك "يعني ​تحقيق مكاسب لكلّ ⁠أسرة عاملة، وليس خدمة غرور رجل واحد".

ولم يقدّم نيل تفاصيل حول خططه التشريعية في مجال التجارة، ​لكنه قال إنّ أولويته هي إبقاء كلّ من ​المكسيك ⁠وكندا ضمن اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مضيفاً أنّ بند المراجعة كلّ ست سنوات يتيح مجالاً لتحسين الاتفاقية.

ومن المتوقّع أن ⁠تواجه ​أيّ إجراءات تهدف إلى إلغاء الرسوم الجمركية ​التي فرضها ترامب حقّ النقض الرئاسي من جانبه، وهو ما لن يتمكّن الديمقراطيون ​من تجاوزه من دون دعم جمهوري كبير.

وفاز الديمقراطيون بما لا يقلّ عن ​250 مقعداً في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت يوم الثلاثاء، مما منحهم أكبر أغلبية لهم منذ انتخاب الرئيس باراك أوباما عام ​2008.

وبحصولهم على ما لا يقلّ عن 54 مقعداً في ​مجلس الشيوخ، سيتمتع الديمقراطيون بقدرة كبيرة على إقرار تشريعات تلغي بعض سياسات ترامب ‌الجمركية ⁠والقوانين التي تدعمها. ومن المرجّح أن تكون الرسوم المضادة المفروضة على السلع الكندية من أهم الأهداف.