36 مرشحا مسلما وعربيا يحققون مكاسب انتخابية .. 8 مقاعد في الكونغرس و26 في برلمانات الولايات

رام الله – وطن للأنباء: حقق مرشحون مسلمون وعرب مكاسب انتخابية لافتة في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، بعدما فاز أو تقدم ما لا يقل عن 36 مرشحا في سباقات شملت الكونغرس والمجالس التشريعية للولايات والمناصب القضائية والمحلية، في نتائج عكست اتساع حضورهم في المؤسسات السياسية الأمريكية.

وبحسب إحصاء أوردته شبكة "التلفزيون الإسلامي" الأمريكية، حصد المرشحون المسلمون ثمانية مقاعد على المستوى الفيدرالي، بينها مقعد في مجلس الشيوخ وسبعة في مجلس النواب، فيما فاز 26 مرشحا بمقاعد في المجالس التشريعية للولايات، إلى جانب مكاسب في المناصب القضائية والإدارية المحلية.

وبرز بين الفائزين الطبيب الأمريكي من أصول مصرية عبد الرحمن السيد، المعروف باسم "عبدول السيد"، الذي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول مسلم يصل إلى عضوية المجلس في تاريخ الولايات المتحدة، وفقا للتقارير الإعلامية الأمريكية.

وفي مجلس النواب، فاز الطبيب والجراح السابق في الجيش الأمريكي آدم حموي، المنحدر من أصول مصرية، بمقعد الدائرة الثانية عشرة في ولاية نيوجيرسي، ليصبح أول مسلم يمثل الولاية في الكونغرس.

كما احتفظت النائبة ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب بمقعدها عن ولاية ميشيغان، وفازت الصومالية إلهان عمر بولاية جديدة لتمثيل ولاية مينيسوتا، فيما حافظ أندريه كارسون على مقعده ممثلا عن ولاية إنديانا.

وشملت قائمة الفائزين في مجلس النواب أيضا لطيفة سيمون عن ولاية كاليفورنيا، وداريا ليزا أفيلا شوفالييه عن ولاية نيويورك.

26 فوزا في المجالس التشريعية للولايات

وامتدت المكاسب إلى المجالس التشريعية في الولايات الأمريكية، حيث فاز 26 مرشحا مسلما بمقاعد أو احتفظوا بعضويتهم في مجلسي الشيوخ والنواب المحليين، في مؤشر على اتساع مشاركتهم السياسية خارج المؤسسات الفيدرالية.

وفي ولاية جورجيا، فازت رواء رمان بمقعد في مجلس شيوخ الولاية عن الدائرة السابعة، لتصبح أول أمريكية من أصول فلسطينية تصل إلى المجلس.

كما فازت عبير قواس بعضوية مجلس شيوخ ولاية نيويورك، وعباس علوية بمقعد في مجلس شيوخ ولاية ميشيغان، فيما انتقلت مريم خان إلى مجلس شيوخ ولاية كونيتيكت.

وفي ولاية تكساس، جدد سلمان بوجاني وسليمان لالاني عضويتهما في البرلمان المحلي، بينما احتفظت إيمان جودة بمقعدها في مجلس شيوخ ولاية كولورادو، وواصلت مديحة ويلسون أنتون تمثيلها التشريعي عن ولاية ديلاوير.

وشملت قائمة الفائزين طارق خان، الذي حصد مقعدا في الهيئة التشريعية لولاية بنسلفانيا، ومجتبى محمد، الذي احتفظ بمقعده في مجلس شيوخ ولاية كارولاينا الشمالية، ونبيلة سيد، التي فازت بمقعد في مجلس شيوخ ولاية إلينوي.

مكاسب في المناصب القضائية والمحلية

ولم تقتصر النتائج على المؤسسات التشريعية، إذ امتدت إلى المناصب الإدارية والقضائية المحلية، حيث فازت ليتيشيا بلامر بمنصب قاضي مقاطعة هاريس في ولاية تكساس، في خطوة وسعت حضور المرشحين المسلمين ليشمل مواقع في الإدارة المحلية والسلطة القضائية.

غلبة الانتماء الديمقراطي

وعلى صعيد الانتماءات الحزبية، انتمت الغالبية العظمى من المرشحين الفائزين إلى الحزب الديمقراطي، ولا سيما التيار التقدمي داخله، وركزت برامجهم الانتخابية على قضايا الحقوق المدنية، وتوسيع نطاق الرعاية الصحية، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية.

وتشير هذه النتائج، وفق الإحصاء الذي أوردته شبكة "التلفزيون الإسلامي" الأمريكية، إلى اتساع مشاركة المسلمين في الحياة السياسية الأمريكية، وانتقال حضورهم من التأثير في خيارات الناخبين إلى المنافسة على المقاعد التشريعية والمناصب العامة، على المستويين الفيدرالي والمحلي.