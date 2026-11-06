مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء عن منزل في بورين

وطن للأنباء: قطع مستوطنون، اليوم الجمعة، أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين قطعوا أعمدة الكهرباء المؤدية إلى منزل قريب من مستوطنة "يتسهار"، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر أكثر من مرة التي تتعرض فيها أعمدة الكهرباء في المنطقة للقطع، في ظل تواصل اعتداءات المستوطنين على المنزل.

وتأتي هذه الاعتداءات في محاولات لتهجير المواطنين والاستيلاء على المنزل الذي يضم ثلاث عائلات ومساحات شاسعة، من الأراضي الزراعية التي يريدون سرقتها.