"الأونروا": نحو مليوني شخص في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات عاجلة لتوفير المأوى

وطن للأنباء: أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 1.98 مليون شخص من سكان قطاع غزة، يشكلون 94% من سكانه، يحتاجون إلى مساعدات عاجلة لتوفير المأوى والمواد غير الغذائية.

وذكرت "الأونروا" على موقعها الرسمي اليوم الجمعة، أن 58% من سكان القطاع يواجهون احتياجات حرجة أو كارثية في مجال الإيواء، مشيرة إلى أن تقييم احتياجات الشتاء شمل 113 موقعا للنازحين، وكشف عن وجود 18 مركز إيواء طارئ غير آمن، بينها أربعة معرضة لخطر انهيار مرتفع للغاية، وستة معرضة لخطر مرتفع، وثمانية معرضة لخطر متوسط.

وأضافت الوكالة الأممية، أن 84% من سكان القطاع يعانون انقطاعات متكررة وغير منتظمة في الحصول على مياه آمنة ونظيفة، فيما أبلغت 89% من الأسر عن عدم كفاية حصولها على مستلزمات النظافة الأساسية.