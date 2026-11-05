القائمة المشتركة تعلن أنها ستوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة

وطن للأنباء: أعلنت القائمة المشتركة، اليوم الخميس، أنها ستبلغ رئيس الاحتلال، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، بقرارها التوصية بتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، وذلك "استكمالا للدعم الشعبي الكبير الذي منحتنا اياه جماهيرنا واستجابة للمطلب الجماهيري بمنع عودة نتنياهو وحكومته إلى الحكم، والتزامًا بتعهدها باتخاذ كل الخطوات الممكنة لتحقيق ذلك"، كما قالت في بيان لها

وقالت المشتركة: "اتخذنا هذا القرار بالإجماع بعد مشاورات بين مركّبات القائمة. ولم يكن قرارًا سهلا، فرغم إصرارنا على إسقاط نتنياهو، لم يُظهر معسكر المعارضة برئاسة آيزنكوت حتى الآن الاستعداد المطلوب لمواجهة نهج نتنياهو، وليس شخصه فقط، والتصدي للتحريض على المواطنين العرب والطعن في شرعية قرارهم السياسي".

وأضافت: "رغم حصول آيزنكوت على توصيات أكثر من نتنياهو، نرى أهمية في توسيع الفارق بينهما".

وشددت على أن "هذه خطوة تعزّز فرص استبدال الحكومة، وتضيّق الطريق أمام محاولات مختلفة لتشكيل حكومة وحدة قومية تُبقي نتنياهو في الحكم، وهو خيار يسعى إليه نتنياهو بدعم قوى إسرائيلية وإقليمية ودولية مؤثرة".

وأشار البيان إلى أن "وفد المشتركة من المقرر أن يصل إلى ديوان هرتسوغ اليوم عند الساعة 16:40، بمشاركة البروفيسور يوسف جبارين، والدكتور أحمد الطيبي، وبكر عواودة، والدكتور عوفر كسيف، والدكتورة مها كركبي-صباح".