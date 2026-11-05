حزب الشعب يقدم التهاني بفوز لولا دا سيلفا برئاسة البرازيل

وطن للأنباء: قدّم وفد من حزب الشعب، برئاسة الأمين العام للحزب بسام الصالحي، قبل ظهر اليوم الخميس، التهاني إلى البرازيل، حكومةً وشعباً، بمناسبة انتخاب الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبرازيل.

وخلال اللقاء الذي جمع الوفد بالسفير البرازيلي جواو مارسيلو سواريس في رام الله، عبّر الصالحي عن أصدق مشاعر الاعتزاز بهذا الفوز، الذي يمثل انتصاراً لقيم العدالة والإنسانية في مواجهة التوحش والهيمنة الرأسمالية، ويعكس انحياز الشعوب إلى قيم الحق والعدل والحرية، وهي القيم التي يتطلع إليها الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة المستمرة وسياسات الاحتلال الرامية إلى تهجيره وتصفية قضيته الوطنية. مؤكداً أن هذا الفوز يشكل انتصاراً للضمير الإنساني وقيم التضامن بين الشعوب.

وأكد الصالحي أهمية التجربة البرازيلية والمواقف الشجاعة التي اتخذها الرئيس لولا دا سيلفا دعماً للقضية الفلسطينية، باعتبارها رافداً مهماً لتعزيز التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة.

وجرى خلال اللقاء، الذي شارك فيه عدد من الرفيقات والرفاق أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي وشبيبة الحزب، بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين الأطر النقابية والشبابية، إلى جانب التأكيد على الحرص المشترك على استمرار العلاقات الثنائية وتطويرها.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد الحزب عن تمنياته للبرازيل وشعبها بمزيد من الاستقرار والازدهار في عهد الرئيس لولا دا سيلفا، وبمواصلة تعزيز علاقات الصداقة والتضامن التي تجمع الشعبين الفلسطيني والبرازيلي، بما يخدم قضايا الحرية والعدالة والسلام ومواجهة القوى الاستعمارية.