الخليل: الاحتلال يعتقل 6 مواطنين ويستولي على مركبة وجرار زراعي وهواتف خلوية

وطن للأنباء: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ستة مواطنين عقب اعتداء للمستوطنين على رعاة الأغنام واحتجازهم عددا من المواطنين في بادية يطا جنوب الخليل.

كما هاجم مستوطنون منزلا محاصرا وألقوا باتجاهه مواد كيماوية جنوب يطا بالخليل، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الناشط أسامة مخامرة، أن مجموعة من المستوطنين المسلحين اعتدت على الرعاة في منطقة خشم الدرج في بادية يطا، واحتجزت عددا منهم لساعات طويلة، قبل أن تعتقل قوات الاحتلال كلا من: فايز الحمادين، وزايد البدور، ومحمد البدور، وخليل البدور، وعدنان البدور، ويوسف حمادين.

وأضاف أن قوات الاحتلال استولت على مركبة وجرار زراعي وصهريج مياه تعود للمواطن إبراهيم البدور، قبل أن تقتحم منزل المواطن فرح البدور، وتحتجز عددا من النساء، وتستولي على 11 هاتفا محمولا.

وفي واد الرخيم جنوب يطا، هاجم مستوطنون منزل المواطن يوسف شناران ونجله، الذي يضم أحد عشر فردا، والمحاصر منذ أكثر من شهر من قبل قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين، وألقوا باتجاه نوافذه بالونات تحتوي على مواد كيماوية ذات رائحة كريهة، ما أثار حالة من الرعب، وأجبر العائلة على التجمع في غرفة واحدة، دون أن يُبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت مجموعات من المستوطنين وقوات الاحتلال قد فرضت حصارا على منزل المواطن يوسف شناران ونجله ماجد منذ أكثر من شهر، وتمنع العائلة من الخروج من المنزل، كما تمنع الدخول إليه أو إيصال المساعدات لهم، إلا من خلال تنسيق صعب وشاق.