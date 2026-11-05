الصحة: وصول 5 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة

وطن للأنباء: أكدت وزارة الصحة بغزة، يوم الخميس، وصول 5 إصابات إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد التقرير الإحصائي اليومي للوزارة بأن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغ 1,602 شهداء بينما إجمالي الإصابات بلغ 5,799 إصابة، في حين وصل إجمالي حالات الانتشال إلى847 شهيدًا.

وبالنسبة للحصيلة التراكمية منذ بداية العدوان، قالت الوزارة إلى إجمالي الشهداء بلغ 74,618شهيدًا، وإجمالي الإصابات 175,925 إصابة.