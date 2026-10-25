بذريعة الانتخابات.. الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة ويحظر حركة العمال

وطن للأنباء: أعلن جيش الاحتلال حظر دخول العمال الفلسطينيين إلى المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وأغوار الأردن، وذلك اعتبارا من يوم الأحد.

واستثنى جيش الاحتلال "المناطق الصناعية وعددا محدودا من المناطق الأخرى التي تمت الموافقة عليها"، لإتاحة دخول العمال الفلسطينيين إليها.

كما أعلن فرض إغلاق شامل سيتم بموجبه إغلاق جميع المعابر طوال يوم الانتخابات الثلاثاء، و"منع دخول وخروج العمال إلى أنحاء الضفة وأغوار الأردن، بما في ذلك المناطق الصناعية، بناء على توصية المؤسسة الأمنية".

وفي وقت سابق السبت، قال جيش الاحتلال إن قواته اقتحمت نحو 40 بلدة ونحو 400 موقع في مختلف أنحاء الضفة، خلال نهاية الأسبوع، وأعلن اعتقال نحو 40 فلسطينيا.