إطلاق نار مكثف وعمليات نسف للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة

وطن للأنباء: يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تستهدف آلياته منازل وخيام المواطنين بإطلاق نار مكثف ومباشر شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار في مناطق جنوب القطاع، وعمليات نسف شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بشكل مكثف ومباشر باتجاه منازل وخيام المواطنين في منطقتي الدعوة وجولس، شمال شرق مخيم النصيرات.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة في مناطق جنوب وشمال شرق مدينة خان يونس.

كما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرق مدينة غزة، في ظل استمرار العدوان على مناطق متفرقة من القطاع.