قبيل انتخابات الكنيست.. الآلاف يتظاهرون في "تل أبيب" للمطالبة بلجنة تحقيق رسمية وضد حكومة نتنياهو

وطن للأنباء: تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء، السبت، في مدينة "تل أبيب" ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وللمطالبة بلجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومن بين اللافتات التي رفعت خلال المظاهرة: "الشعب يطالب لجنة تحقيق رسمية"، "إسرائيل تريد التغيير، سنصوت لمستقبل أفضل"، "وداعا للحكومة المحتالة".

وجاءت المظاهرة بدعوة من "مجلس أكتوبر" الذي يضم أسرى اسرائيليين أفرج عنهم من غزة وعائلات أسرى قتلى، وقد أبرق المنظمون رسالة للمفتش العام للشرطة مطالبة بتعزيز الأمن في المظاهرة خشية استفزازات من قبل نشطاء اليمين المتطرف.

وبحسب ما جاء في بيان لـ"مجلس أكتوبر"، أنه "بعد 3 سنوات من "النضال" -على حد تعبيره- من أجل الحقيقة، والمساءلة، والحق في الحصول على إجابات، لن نسمح لأحد باستغلال مظاهرة عائلات السابع من أكتوبر وتشويه رسالتها".

وحذر "مجلس أكتوبر" من تلقيه معلومات من مصادر موثوقة ورؤساء أحزاب مرشحة للكنيست حول نية جهات مرتبطة بأحزاب الائتلاف إثارة اشتباكات وأعمال شغب.

وقال "لقد وجهنا إنذارا رسميا ومبكرا للشرطة، ونطالبها ببذل قصارى جهدها لضمان سلامة المشاركين ومنع أي محاولة متعمدة لتعطيل الفعالية. أي استفزاز أو حادث عنيف أو لافتة أو علم تحضره جهات خارجية يتعارض مع موقف المنظمين ليس جزءا من المظاهرة وليس من مسؤوليتنا. تقع مسؤولية إنفاذ القانون ومنع الاضطرابات على عاتق الشرطة".

وحاول حزب "الليكود" منع القنوات التلفزيونية من بث المظاهرة مباشرة بادعاء خشيته من دعايات انتخابية، إلا أن رئيس لجنة الانتخابات المركزية رفض الطلب.

وفي حيفا، تظاهر أكثر من ألف شخص ضد حكومة نتنياهو، كما نظمت مظاهرة أخرى في بئر السبع.

المصدر:"عرب 48"