الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية ويغلق عددا كبيرا من الحواجز في محافظات الضفة

رام الله - وطن للأنباء: شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، حيث أغلقت عددا كبيرا من الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية في جنوب ووسط وشمال الضفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق مداخل وحواجز وبوابات قرى وبلدات بني نعيم، ودورا، والفوار، والفحص، ووادي السمن، وزيف، والنبي يونس، وسعير، وجسر حلحول، وراس الجورة، وفرش الهوى، وترقوميا المصانع، والعروب العجوري، في محافظة الخليل جنوب الضفة.

كما أغلقت قوات الاحتلال المدخل الجنوبي لمدينة بيت لحم، وطريق جبع نحالين الواصل بين القريتين غربا، والمدخل الرئيسي لقرية واد فوكين غربا، ومدخل قرية مراح رباح جنوبا.

وفي وسط الضفة، أغلق المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وبوابة عطارة القديمة، وروابي، والمغير، والنبي صالح، وحاجز قلنديا العسكري، وترمعسيا.

وفي شمال الضفة، مدخل سلفيت الشمالي، كفر الديك، جماعين، بروقين، المرعبة، بورين، عنبتا، دير شرف، تياسير، عين شبلي، اللبن الشرقية.

كما نصبت قوات الاحتلال حواجز ومنعت الخروج المواطنين، فيما شددت على الدخول، عبر حاجز سلواد-يبرود، ودير دبوان شرق رام الله، وجبع شمال القدس، وبني نعيم في الخليل، وصرة غرب نابلس، وعورتا جنوب نابلس، وبرقا شمال نابلس.