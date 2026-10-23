سموتريتش يأمر بهدم مبان في الخليل ويدعو إلى حرب شاملة في الضفة

لا مفر من حرب شاملة في الضفة لتفكيك السلطة الفلسطينية

سموتريتش يتباهى بتوسيع الاستيطان ويدعو إلى عملية عسكرية واسعة

سموتريتش يحذر من تكرار هجوم السابع من أكتوبر في الضفة

رام الله - وطن للأنباء: أوعز وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، بهدم فوري لمجموعة كبيرة من المباني في مدينة الخليل المحتلة والمحاذية لموقع عملية إطلاق النار التي وقعت صباح اليوم، الجمعة، بزعم أنها "مبان غير قانونية".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مساعدين لسموتريتش قولهم إنه يتوقع أن تخرج عملية الهدم إلى حيز التنفيذ خلال وقت قصير وأن تنفذ خلال ساعات بعد الظهر "وقبل دخول السبت"، على حد تعبيرهم.

وكتب سموتريتش في حسابه في منصة "إكس" أنه "لا مفر من شن حرب شاملة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) من أجل تفكيك السلطة الفلسطينية وجمع أسلحة وتصفية المخربين، كما هو في غزة ولبنان بالضبط".

وأضاف أنه "في الحكومة الحالية قُدنا ثورة في الاستيطان الذي يقتل الفكرة الخطيرة بإقامة دولة إرهاب في قلب دولة إسرائيل، لكن المهمة لن تكتمل من دون تغيير المفهوم الأمني وهزيمة الإرهاب ومنفذيه بعملية عسكرية واسعة".

واعتبر سموتريتش أنه "بالإمكان فهم الحاجة إلى تعيين توقيت التنفيذ بموجب تدريج مهمات ضد غزة ولبنان وإيران، ولا يمكن الموافقة على استمرار التمسك بتصور يجلب علينا 7 أكتوبر القادم لا سمح الله، وهذه ستكون إحدى العمليات التي سنضطر إلى المطالبة بتنفيذها في الحكومة المقبلة".