نتنياهو يأمر بفرض حصار على الخليل وإغلاق الضفة الغربية

الليكود يلغي فعالياته السياسية عشية الانتخابات عقب عملية الخليل

زامير يجهّز الكتيبة السابعة لحصار الخليل وقراها وتكثيف الاعتقالات والعمليات الاستخباراتية

نتنياهو يهدد بملاحقة عناصر حماس في الضفة

رام الله – وطن للأنباء: أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بفرض حصار فوري على مدينة الخليل، والاستعداد لفرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، عقب عملية إطلاق النار قرب الخليل، التي أسفرت عن استشهاد شابين ومقتل جنديين واصابة 4 آخرين.

وتزامنت هذه الإجراءات مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، وفي ظل تصاعد الخطاب الأمني لقادة الأحزاب في الاحتلال، فيما أعلن حزب الليكود إلغاء جميع الفعاليات السياسية التي كان من المقرر عقدها صباح اليوم، بقرار من نتنياهو، عقب العملية.

حصار على الخليل واستعداد لإغلاق الضفة

وقال نتنياهو إنه أنهى تقييما للوضع بمشاركة وزير الحرب ورئيس أركان جيش الاحتلال ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ورئيس مجلس الأمن القومي وقائد القيادة الوسطى، مضيفا أنه أصدر تعليماته إلى جيش الاحتلال وقوات الأمن بفرض حصار فوري على مدينة الخليل والاستعداد لإغلاق كامل للضفة الغربية ابتداء من اليوم.

وادعى نتنياهو أن قوات الاحتلال تعمل بتعزيزات لإحباط ما وصفه بـ"الإرهاب"، وتنفذ حملات اعتقال واسعة، متوعدا بملاحقة عناصر حركة حماس ومن وصفهم بمبعوثيها "في أي مكان وزمان".

زامير يعلن تعزيز القوات وتوسيع العمليات

من جانبه، وصف رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير العملية بأنها "خطيرة"، مدعيا أن سرعة تحرك قوات الاحتلال حالت دون وقوع هجوم أشد خطورة وسقوط مزيد من القتلى بين المستوطنين وقوات الأمن.

وزعم زامير العثور على كمية كبيرة من الذخيرة داخل المركبة التي وصل بها منفذا العملية إلى الموقع، وقال إنها كانت معدة للاستخدام في عملية أوسع نطاقا.

وأضاف أن زامير وافق على تجهيز الكتيبة السابعة لفرض حصار شامل على مدينة الخليل والقرى المجاورة، بالتوازي مع تكثيف جهود الاعتقال وتوسيع الأنشطة الاستخباراتية في المنطقة، كما أصدر تعليماته بتجهيز تعزيزات إضافية لقوات القيادة الوسطى، وفق الحاجة العملياتية.

الليكود يلغي فعالياته السياسية

وفي أعقاب العملية، أعلن حزب الليكود أن نتنياهو أصدر تعليماته بإلغاء جميع الفعاليات السياسية التي كان الحزب يعتزم تنظيمها صباح اليوم، في خطوة تأتي عشية الانتخابات المقررة الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات أمنية مشددة في الخليل واستعدادات لفرض إغلاق على الضفة الغربية.