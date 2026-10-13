بنك القدس الراعي الماسي لمهرجان "بنعمرها " في طولكرم.. حضور يعزّز التواصل مع المجتمع

وطن للأنباء: يشارك بنك القدس بصفته الراعي الماسي لمهرجان بنعمرها في مدينة طولكرم، من خلال جناح خاص يجمع بين التعريف بالخدمات والحلول المصرفية والتفاعل المباشر مع الجمهور، في مشاركة تعكس اهتمام البنك بتعزيز حضوره في الفعاليات المحلية، وتوسيع مساحات التواصل مع الأفراد والعائلات وقطاعات الأعمال.

ويستقبل جناح بنك القدس زوار المهرجان على مدار أيامه، من خلال فريق من موظفي البنك يقدّم المعلومات ويجيب عن استفسارات الزوار بشأن الخدمات المصرفية، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي تستهدف العائلات والأطفال، وتشمل الألعاب والضيافة والرسم على الوجوه، بما يضفي على تجربة الزوار طابعًا تفاعليًا يجمع بين التعريف بالخدمات والأجواء العائلية.

وفي تعليقه على مشاركة البنك ورعايته للمهرجان، قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور: نحرص في بنك القدس على أن يكون حضورنا في الفعاليات المحلية امتدادا لعلاقتنا مع المجتمع، وفرصة للتواصل المباشر مع الجمهور والتعرّف إلى احتياجاته والإجابة عن استفساراته. ونؤمن بأهمية هذه اللقاءات في تعزيز الثقة وتقريب الخدمات المصرفية من الناس، إلى جانب دعم الفعاليات التي تجمع المؤسسات والأفراد وتوفر مساحات للتفاعل والتواصل".

وتأتي مشاركة بنك القدس في مهرجان بنعمرها ضمن اهتمامه بالحضور في الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية التي تتيح فرصا للتواصل مع الجمهور وقطاعات الأعمال، وتعزز علاقاته بالمجتمعات المحلية. ويواصل البنك من خلال هذه المشاركات العمل على تقديم تجربة مصرفية تقوم على القرب من العملاء، والاستماع إليهم، وتطوير سبل التواصل معهم.