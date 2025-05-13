جيش الاحتلال يزعم اعتراض صاروخ يمني

وطن: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، عقب دوي صافرات الإنذار في "تل أبيب" والقدس المحتلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن؛ قبل أن يتم تفعيل أنظمة الاعتراض الجوي "وإسقاط الصاروخ في الجو".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصاروخ اليمني اعترض في أجواء وسط فلسطين المحتلة، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية بمستوطنات في الضفة الغربية.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة عدة مستوطنين بعد هرولتهم للاختباء إثر إطلاق الصاروخ من اليمن

وتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار اللد بعد اطلاق صاروخ من اليمن حسب وسائل اعلام اسرائيلية.