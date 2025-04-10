قوات الاحتلال تعتدي على وقفة بحيفا منددة بالإبادة على غزة وتطارد المشاركين

وطن: اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، عددا "ً من المحتجين إثر قمع وقفة منددة بالحرب على غزة في ساحة الأسير بمدينة حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل.

وشارك العشرات في الوقفة، ورفعوا لافتات كتب عليها شعارات منددة بالحرب المتواصلة على غزة، منها "أوقفوا الحرب"، و"الحرية لغزة".

كما رددوا هتافات مطالبة بوقف الحرب ورفع الحصار عن قطاع غزة بشكل فوري.

وقامت عناصر شرطة الاحتلال بمطاردة المتظاهرين في شوارع الحي الألماني، ونفذت مزيداً من الاعتقالات.

كما مزق عناصر شرطة الاحتلال اللافتات التي رفعها المشاركون في الوقفة.