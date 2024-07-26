بعد محاصرته من الأجهزة الامنية .. أهالي طولكرم يتمكنون من اخراج أبو شجاع من المستشفى الحكومي

رام الله - وطن: شهدت مدينة طولكرم ظهر اليوم مواجهات بين مواطنين والأجهزة الأمنية في محيط مستشفى ثابت ثابت الحكومي، بعد محاصرته.

وذكرت مصادر محلية اليوم الجمعة بأن الأجهزة الامنية حاصرت قائد كتيبة طولكرم محمد جابر أبو شجاع في مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

وأضافت أن إطلاق نار استهدف مقر المقاطعة بعد محاصرة "أبو شجاع" داخل مستشفى بطولكرم، ما دفع الأهالي للتوجه للمستشفى لمنع اعتقال أبو شجاع، وهو ما نجحوا به في نهاية المطاف حيث استطاعوا إخراجه من المستشفى.

ودعت "سرايا القدس– كتيبة طولكرم" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عبر صفحتها في تليغرام " للنفير العام وفك الحصار عن قائد الكتيبة"، مضيفة أن الأجهزة الأمنية حاصرته أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ثابت ثابت بطولكرم.

كما دعت كتائب شهداء الأقصى، وكتائب القسام في طولكرم، الأهالي للنفير والتواجد في محيط المستشفى لمنع اعتقال أبو شجاع، حيث اندلعت مواجهات في محيط المستشفى أطلقت خلالها الأجهزة الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع.

وذكرت مصادر محلية ان مقاومين أطلقوا الرصاص الكثيف على مقر المقاطعة في مدينة طولكرم، كما شهدت مدينة جنين استنفارا لكتيبة جنين، عقب حصار أبو شجاع، بينما ذكرت مصادر محلية ان اطلاق نار كثيف اطلق باتجاه مقر المقاطعة في المدينة.

وكان أبو شجاع قد أصيب في يده جراء انفجار كوع محلي اليوم الجمعة وبعد ان توجه للمستشفى لتلقي العلاج، حاصرت الاجهزة الأمنية المستشفى، ما دفع الأهالي وامهات الشهداء للتدافع للمسشتفى لمنع اعتقاله.