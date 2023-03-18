مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

وطن: قُتل شاب، في العشرينيات من عمره، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة الرامة في الداخل المحتل، اليوم السبت.

وجاء في التفاصيل، أن الجريمة ارتكبت قرب مدرسة ابتدائية في الرامة، إذ أصيب على إثرها الضحية بالقسم العلوي من جسده فارق على اثرها الحياة.

يشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا في أحداث العنف والجريمة، إذ ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع عام 2023 الجاري ولغاية الآن، إلى 32 قتيلا، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال وتقاعسها عن التصدي لعصابات الإجرام.

المصدر: (عرب 48)