مقتل شابة في جريمة إطلاق نار في كفر كنا

وطن: قتلت شابة (29 عاما) متأثرة بجروحها "الحرجة" التي أصيبت بها في وقت سابق مساء اليوم الأحد، جراء تعرضها لإطلاق نار في بلدة كفر كنا بأراضي العام 48.

وعُلم أن مجهولين استهدفوا منزلا في كفر كنا بإطلاق النار، الأمر الذي أسفر عن إصابة الشابة بأعيرة نارية.

ويشهد المجتمع الفلسطيني في أراضي عام 48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة الاسرائيلية عن القيام بدورها للقضاء على الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام، حيث بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل، منذ مطلع العام الجاري، نحو 28 قتيلا.