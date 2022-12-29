ام الفحم: اصابة شاب بالرصاص خلال وجوده في صالون "حلاقة"

وطن: أصيب شاب في العشرينات، بجروح خطيرة، جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة أم الفحم، خلال وجوده في صالون للحلاقة بحي المحاجنة.

ووصل المصاب مستشفى "هعيمك" في العفولة الليلة، بعد اصابته بالرصاص من ملثمين نزلوا من مركبة بجانب الصالون، وبدأوا إطلاق الرصاص.



يذكر أن المجتمع العربي في الاراضي المحتلة عام 48 يشهد تصاعداً في معدل الجريمة، في ظل تقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بواجبها للحد من هذه الظاهرة، إذ بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الحالي 106 قتيلاً.