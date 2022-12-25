حيفا: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار قرب "الكعبية"

وطن: أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار قرب بلدة الكعبية طباش حجاجرة التابعة لمدينة حيفا.

وأحيل المصاب، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج، وفتحت الشرطة تحقيقاً في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد.

وتشهد مناطق الـ 48 سلسلة لا متناهية من أحداث العنف وجرائم القتل المتفشية، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بواجبها بملاحقة عصابات الإجرام .

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، منذ مطلع العام 107 قتلى بينهم 12 امرأة؛ والعام الماضي ارتكبت 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، في رقم قياسي غير مسبوق.