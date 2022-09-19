3 مصابين أحدهم حالته خطيرة بجريمة إطلاق نار في سخنين

وطن: أصيب ثلاثة شبان بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، مساء اليوم الاثنين، في جريمة إطلاق نار بمدينة سخنين في الداخل المحتل.

وقدمت طواقم الإسعاف التي وصلت المكان العلاج الأولي للمصابين، قبل أن يتم نقلهم للمستشفى.

ويشهد المجتمع العربي تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في لجم الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية داخل الـ 48، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 75 قتيلا بينهم 9 نساء.