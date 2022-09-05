مقتل سيدة وإصابة خطيرة لأخرى بحريمة اطلاق نار في اللد

وطن: قتلت امرأة (34 عاما) وأصيبت أخرى (30 عاما) بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار أسفرت أيضا عن إصابة فتاة (14 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة في مدينة اللد، مساء الاثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 22:39، حول عدة إصابات في جريمة إطلاق نار باللد، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لثلاث إصابات بينها امرأة بحالة حرجة وقد خضعت لعمليات إنعاش، وامرأة أخرى بحالة خطيرة وفتاة عانت جروحا متوسطة".

وأحيلت المصابات، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاة إحداهن بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وجاء عن الشرطة أنها باشرت التحقيق في الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون أن تبلغ عن اعتقال أي مشتبه به.

المصدر: (عرب48)