مقتل شاب أمام منزله في الطيبة في الاخل المحتل

وطن: قُتل الشاب محمد ابراهيم برانسي "25 عاماً" فجر اليوم الجمعة، بجريمة إطلاق نار أمام بيته في مدينة الطيبة داخل الاراضي المحتلة عام 1948، ليصبح الضحية 107 في سلسلة جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني في الداخل منذ بداية العام الحالي.

ونقل الشاب في سيارة إسعاف إلى مستشفى "مئير" مصاباً، حيث أعلن الأطباء عن وفاته متأثرا بجروحه الحرجة، إثر إطلاق 11 رصاصة باتجاهه.

وبحسب التحقيقات الأولية، فإن برانسي أصيب لدى خروجه من سيارته أمام بيته، وأنه لم ينجح بالفرار من النيران التي أطلقت عليه.

وأفاد شهود عيان أن برانسي كان جالساً في سيارته، وعندما شاهد القتلة يقتربون منه خرج من السيارة محاولاً الهرب منهم، لكنهم طاردوه وأطلقوا النار عليه.