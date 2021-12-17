الطيبة: مقتل الشاب محمد برانسي في جريمة إطلاق نار

وطن: قُتل الشاب محمد إبراهيم برانسي (25 عاما) بجريمة إطلاق نار أمام بيته في مدينة الطيبة، قبيل فجر اليوم الجمعة.

وبرانسي هو الضحية 107 في سلسلة جرائم القتل التي انتكب بها المجتمع العربي منذ بداية العام الحالي.

ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا، حيث أعلن الأطباء وفاته متأثرا بجروحه الحرجة، إثر إطلاق 11 رصاصة باتجاهه.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 107 قتلى بينهم 15 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.