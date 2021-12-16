طعن معلم في مدرسة بالنقب

وطن: طعن والد طالب معلما في إحدى مدارس قرية حورة بمنطقة النقب، صباح اليوم الخميس.

وجاء في التفاصيل، تعرض أحد المعلمين لإصابة من جراء اعتداء والد أحد الطلاب عليه وطعنه في إحدى المدارس بقرية حورة، وفّر المعتدي هاربا من المكان في أعقاب تنفيذ جريمة الطعن، علما أن هويته معروفة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، توجه المعلم المصاب بشكل شخصي لتلقي العلاج، ولم تُعرف حالته بعد، ولم يُبلغ عن خلفية وسبب الاعتداء.

يذكر أن أعمال العنف والجريمة التي تضرب المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، في الآونة الأخيرة، وصلت إلى أروقة مدارس ومؤسسات تعليمية وطالت بعض المربين والطلاب.

(عرب 48)