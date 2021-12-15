قتيل جراء جريمة إطلاق نار في اللد

وطن: قتل شخص في الأربعينيات من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة اللد، فجر اليوم الأربعاء، في استمرار لموجة العنف المتصاعدة في البلدات العربية في الداخل المحتل.

وعلم أن الجريمة ارتكبت خلال تواجد الضحية داخل حافلة بالقرب من محطة وقود في المدينة، حيث تعرض إلى إطلاق نار ما أدى إلى إصابته بجراح حرجة توفي على إثرها.

يذكر أن 3 جرائم إطلاق نار وقعت في اللد خلال الأسبوع الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة في الداخل المحت منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم إلى 106 قتلى بينهم 15 امرأة، علمًا بأن الحصيلة لا تشمل جرائم القتل في منطقتي القدس وهضبة الجولان المحتلتين.