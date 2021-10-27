طارق الشناوي رئيساً للجنة تحكيم النقاد في الدورة السادسة لمهرجان القدس السينمائي الدولي

وطن: قررت إدارة مهرجان القدس السينمائي الدولي برئاسة الدكتور عزالدين شلح إضافة جائزة لجنة تحكيم النقاد في دورته السادسة والتي سوف تنطلق في موعدها بتاريخ 29 نوفمبر الى 6 ديسمبر من مدينة غزة المحاصرة، إلى أن يقام أمام أسوار مدينة القدس وهي محررة.

وذكر شلح مؤسس ورئيس المهرجان، أن المهرجان في كل عام يحاول ويسعى للتطور باتجاه المساهمة في تنمية الحركة السينمائية، وفي هذه الدورة ستمنح جائزة لجنة النقاد إلى روح الراحل حاتم علي وفاءً من إدارة المهرجان لعطائه وابداعه من أجل القضية الفلسطينية، وفي كل دورة سوف يتم اختيار شخصية سينمائية خدمت القضية الفلسطينية لتكون جائزة النقاد باسمها.

وأكد شلح بأنه سوف يتم الكشف قريباً عن باقي اللجان والأفلام المشاركة في دورته السادسة حيث تضع إدارة المهرجان اللمسات الأخيرة للانطلاق، وقد تشكلت لجنة تحكيم النقاد من:

طارق الشناوي كاتب صحفي وناقد سينمائي- مصر، أستاذ مادة النقد الفني في كلية الإعلام جامعة القاهرة والاكاديمية الدولية لعلوم الاعلام، أصدر نحو 30 كتابا سينمائيا، وحظي اكثر من مرة على جائزة أفضل ٨ ناقد يختاره الجمهور، يحمل في رصيده المئات من المقالات المنشورة في مجال النقد السينمائي في عدد من الدورات الصحافية.

لمى طيارة ناقدة سينمائية- سوريا، حاصلة على درجة الدكتوراة في الاعلام تخصص سينما وإذاعة وتليفزيون، كاتبه وناقده وباحثه سينمائية من سوريا وسبق وان شاركت في عده لجان تحكيم عربيه ودوليه كان احدثها مشاركتها في لجنه تحكيم الاتحاد الدولي للسينمائيين الفبرسي في الإسماعيلية لديها مجموعه مؤلفات وكتب حول السينما ..تكتب وتنشر في عده صحف عربيه كما تعد وتقدم برنامج الرواق الثقافي على بودكاست سينما سومر.

عرفان رشيد إعلامي، كاتب وناقد ومخرج عراقي- العراق، شغل موقع مدير البرامج العربية في مهرجان دبي السينمائي الدولي، حيث تولّى إدارة المحتوى، يدير منذ عام 2006 ملتقى "بحر السينما العربية" بمدينة ميسّينا الصقليّة، عمل محرّراً في القناة الايطالية الناطقة باللغة العربية "راي ميد"، وأشرف على تأسس وادارة تحرير القسم العربية في موقعي وكالتي "آكي" و " إجي"، حصل في عام 2004 على لقب “صحفي العام" الممنوح من قبل "جائزة إسكيا الدولية للصحافة".

نيفين أبو لافي ناقدة فنية- الكويت، حاصلة على درجة البكالوريوس في النقد وأدب مسرح من المعهد العالي للفنون المسرحية الكويت، رئيس المركز الاعلامي لمهرجان القرين الثقافي، معدة برامج في تلفزبون واذاعة الكويت، محررة صحافية في جريدة القبس الكويتية الصفحة الفنية، كاتبة صحافية في جريدة الأنباء الكويتية، عملت رئيس المركز الاعلامي لمهرجان الخرافي للإبداع المسرحي

مصطفى الطالب ناقد سينمائي- المغرب، حاصل على الدكتوراه في الأدب الفرنسي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط مستشار سابق لدى وزير الاتصال، صدر له عدة مقالات ودراسات جماعية العربية والفرنسية في الأدب والسينما، ورئيس جمعية مغرب الفن (بالرباط)، عضو سابق بالجمعية المغربية لنقاد السينما، عضو سابق بجمعية مهرجان سينما المؤلف الدولي بالرباط