هبة شنان فنانة تشكيلية تصنع الهدايا من "الريزون"

الخليل- وطن- رفيدة أبو زنيد:

الفنانة هبة شنان من دورا جنوب الخليل، بدأت قبل ثلاث سنوات بالعمل في مشروعها "الريزون"، بعد جهود مضنية بذلتها في سبيل إيجاد المواد المكونة لمشروعها، وخصصت زاوية في بيتها للعمل في مشروعها.

أدخلت الشابة هبة شنان على فنها التشكيلي مادة "ريزون ابوكسي"، وهي مادة تشبه الصمغ أو طلاء الأظافر، وهي أحد أنواع اللدائن الكيميائية الصلبة، وبعد دمج العناصر مع بعضها تبدأ بعمل أشكال فنية وتحف وهدايا.

وتهدف الفنانة شنان من إدخالها عنصر "ريزون"، على لوحاتها، إلى مواكبة التطورات واللحاق بركب الحداثة فيما يتعلق بالفنون.

وينتج عن أشغال الفنانة شنان لوحات فنية مزخرفة، مثل صواني الضيافة ومعلقات وصحون وأدوات زينة وميداليات وهلال رمضان وغيرها.

وتعمل الفنانة شنان على تسويق منتجاتها من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتجد إقبالاً جيداً على طلب منتجاتها، خاصة أنها تدمج ما بين الفن التشكيلي والعمل اليدوي.

وتمضي الفنانة هبة العديد من الوقت في صناعة التحف، خاصة وأن عملها يحتاج إلى جهد وتركيز عال.

وتواجه الفنانة شنان تعباً جسدياً خلال عملها في التحف، خاصة وأنها تحتاج إلى ساعات من الجلوس على كسري في الزاوية المخصصة لأشغالها.

وتطمح الفنانة شنان بالوصول إلى منتجاتها إلى العديد من الأقطار الأجنبية كونها تدمج من ما بين الفن التشكيلي والعمل اليدوي.