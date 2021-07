ممثلون من الداخل المحتل يقاطعون فيلماً شاركوا به بعد تقديمه" كإسرائيلي في مهرجان كان رداً على محو هوية فلسطيني الداخل العربية

رام الله - وطن - ترجمة خاصة: قاطع فريق الممثلين في فيلم "Let There Be Morning" للمخرج الإسرائيلي إيران كوليرين، الفيلم في مهرجان كان السينمائي حيث أوضح الممثلون وهم فلسطينيون من الداخل المحتل في بيان جماعي على وسائل التواصل الاجتماعي أنهم سيقومون بهذا احتجاجاً على المحو الثقافي الإسرائيلي للفلسطينيين.

وقال البيان "لا يمكننا تجاهل تناقض دخول الفيلم إلى مدينة كان تحت عنوان" فيلم إسرائيلي "بينما تستمر دولة الاحتلال في شن حملتها الاستعمارية المستمرة منذ عقود من التطهير العرقي والطرد والفصل العنصري ضدنا نحن الشعب الفلسطيني".

وشرح فريق الإنتاج كذلك المحو المدمر الذي يحدث للفلسطينيين عندما يتم تصنيف عملهم على أنه "إسرائيلي" في الإعلام.

"في كل مرة تفترض فيها صناعة السينما أننا نندرج تحت التسمية الإثنو قومية "إسرائيلي"، فإنها تديم واقعاً غير مقبول يفرض علينا ، نحن فنانون فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية هوية فرضها الاستعمار الصهيوني للحفاظ على القمع المستمر الفلسطينيين داخل فلسطين التاريخية وإنكار لغتنا وتاريخنا وهويتنا ".

وأضاف البيان" توقع منا أن نقف مكتوفي الأيدي وقبول تسمية الدولة التي أجازت هذه الموجة الأخيرة من العنف والسلب لا يؤدي فقط إلى تطبيع الفصل العنصري ، بل يستمر أيضاً في السماح بإنكار وتبييض العنف والجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين."

"Let There Be Morning" فيلم مأخوذ عن كتاب للصحافي وكاتب السيناريو والمؤلف سيد قشوع يروي الفيلم قصة سامي ، المواطن الفلسطيني "الإسرائيلي" الذي يزور مسقط رأسه مع عائلته لحضور حفل زفاف شقيقه وبعد الزفاف التقى سامي وزوجته وابنه بجنود الاحتلال الذين يجبرونهم على البقاء في القرية وسرعان ما يُسجن سامي ويُحاصر في مسقط رأسه دون معرفة السبب أو المدة.

وجاء في البيان "الفيلم الذي هو ثمرة عملنا الجماعي الإبداعي ويدور حول حالة الحصار وتتجلى حالة الحصار في الجدران ونقاط التفتيش والحواجز المادية والنفسية والتبعية والانتهاك للهوية والثقافة ومنع الحركةوحقوق الإنسان الأساسية".

واختتم نجوم الفيلم شرحهم بدعوة المؤسسات الفنية والثقافية العالمية إلى تضخيم أصوات الفنانين والمبدعين الفلسطينيين ، حيث "يقاومون كل أشكال القمع الاستعماري"الإسرائيلي" ضد حق الشعب الفلسطيني في العيش والإبداع".

ووقع البيان كل من: أليكس بكري ، وجونا سليمان ، وإيهاب الياس سلامة ، وسالم ضو ، وإيزابيل رمضان ، وسامر بشارات ، ويارا جرار ، ومروان حمدان ، ودريد لداوي ، وعرين سابا ، وأديب الصفدي ، وصبحي الحصري.