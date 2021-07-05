حكومة الاحتلال تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة خوفاً من فقدان السيطرة

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان حكومة الاحتلال تسعى الى تجنيد وضخ أموال دول مانحة جديدة إلى قطاع غزة لمنع "الخروج عن السيطرة" حسبما قالت صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

ووفقاً لإذاعة كان العبرية فإن حكومة الاحتلال تريد توسيع قائمة الدول المانحة إضافة الى قطر، ومن اجل ذلك تم التواصل مع دول مثل ألمانيا ودولة أوروبية أخرى لم يتم ذكرها ولم يتضح ما إذا كان قد تم الاتصال بدول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الأموال لن تذهب إلى حماس ولكن ستذهب إلى سكان غزة مباشرة على عكس المنح النقدية القطرية ، حيث سيتم توزيع هذه الأموال عبر قسائم قابلة للاسترداد في بنوك غزة.

كان رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بينيت في الماضي من أشد منتقدي حكومة الاحتلال لسماحها بضخ الأموال القطرية إلى القطاع ، واصفا إياها بـ "أموال الحماية" في عام 2018. ومع ذلك استمرت المدفوعات عندما كان وزيرا لجيش الاحتلال في عام 2019.

يذكر أن الأمم المتحدة وافقت على تحمل مسؤولية صرف الأموال القطرية في قطاع غزة لضمان عدم وصول الأموال لحماس التي لم تبد رفضاً للفكرة وقالت أنه لا يوجد اعتراض على هذه الخطوة طالما يتم توزيع الأموال على الناس.