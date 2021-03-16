من القاهرة.. البرغوثي لوطن:اليوم كان الفرصة الأخيرة للتوافق على اصدار مرسوم بتعديل قانون الانتخابات،لكن للأسف لم يحدث ذلك

وطن: أكد د.مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية لـوطن، أن الفصائل المجتمعة في القاهرة لم تتوافق على إصدار مرسوم بتعديل قانون الانتخابات لتخفيض سن الترشح ونسبة تمثيل المرأة والاستقالة ورسوم المشاركة في الانتخابات.

وقال البرغوثي الذي يشارك في اجتماعات الفصائل في القاهرة: اليوم تم بحث قضايا الانتخابات والمعوقات التي تقف في طريقها وموضع القدس وكيفية التصدي لإجراءات الاحتلال في حال محاولته منع الانتخابات فيها.

وأضاف: تم الاتفاق على ميثاق شرف بالتعهد حول العديد من النقاط، لكن يؤسفنا انه لم يتم إجراء التعديلات التي تم التوصية بشأنها من الاجتماع السباق، وطالبنا نحن بصدور مرسوم بتعديلها وتحديدا تخفيض سن الترشح للشباب ورفع نسبة التمثيل للمرأة في انتخابات المجلس التشريعي وإلغاء بند قبول الاستقالة من الوظيفة الذي يمكن أن يسبب مشاكل كثيرة، وتخفيض رسوم المشاركة في الانتخابات.

وتابع حديث: للأسف لم يحدث توافق عليها، وهذا يعني انه لن يصدر بها مرسوم للتعديل لأن الوقت اصبح ضيقا، وهذه كانت أخر فرصة ونشعر بٍأسف عميق.

وأوضح البرغوثي: لم يتم التوافق عليها بحجة انه لا يجوز إدخال تعديلات بعد صدور القانون مع العلم انه في مناسبات سابقة تم تعديل القانون حتى في فترة العملية الانتخابية.

وفيما يتعلق باجتماع الغد، قال البرغوثي: غدا سنناقش ما يتعلق بمنظمة التحرير والمجلس الوطني الجديد وآليات الانضواء لمنظمة التحرير، وسنطرح ضرورة التوافق الى البرنامج والرؤيا التي ستحكم هذه العملية.

وأضاف: على الاغلب سنتفق على تشكيل لجنة لأنه لا يمكن إنهاء كل جدول المجلس الوطني في اجتماع الغد، لكن على الاغلب سيتم تشكيل اللجنة لمتابعة الأمور التفصيلية حتى لا نصل لموعد إجراء انتخابات المجلس الوطني دون اتفاق كامل.

وتابع: هذا عمل مضني ويحتاج لجهد كبير، بالتواصل مع أبناء الجاليات الفلسطينية خاصة في البلدان التي يمكن اجراء الانتخابات فيها، والتوافق على أليات الانتخاب.

وأكد البرغوثي: نحن لا نريد أن يكون هناك نظام كوتة في انتخابات المجلس الوطني بل ان تكون فعلا فرصة للانتخابات الديمقراطية وإعطاء الشعب حق الانتخابات.

وبخصوص الورقة المسربة للإعلام بشأن "توافق الفصائل ولجنة الانتخابات"، أكد البرغوثي أنها مقترحة وليست نهائية ويوجد عليها ملاحظات.