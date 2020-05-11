وطن تنشر أسماء المتبرعين الذين أودعوا تبرعاتهم في حساب صندوق "وقفة عز"

اعضاء الصندوق تبرعوا بمبلغ 3 مليون دولار ( 20% من مجمل التبرعات)

وطن: حصلت وطن على القائمة الجديدة للمتبرعين لصندوق وقفة عز، وحجم تبرعاتهم، التي بلغت قرابة 15.4 مليون دولار.

وبلغت حجم الأموال التي تم التبرع بها ووصلت للصندوق (38,387,370) شيكل وتساوي نحو (11 مليون دولار)، فيما ستقوم مجموعة الاتصالات والبنك العربي وبنك فلسطين وبعض المتبرعين بايداع نحو 14 مليون شيقل (4 ملايين دولار) في حساب الصندوق غداً، ليتعدى المبلغ الإجمالي الذي تم ايداعه في الصندوق 54 مليون شيقل ( 15.4 مليون دولار).

وبالنظر إلى قائمة الأسماء التي صدرت بتاريخ 7/5/2020، لم تقتصر على تبرعات رجال أعمال أو شركات فقط، وإنما تضمنت مواطنين عادين كمحامين وموظفين .

وشهدت القائمة الجديدة تبرعات من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين لم تظهر أسمائهم في القوائم السابقة، مما رفع عدد المتبرعين من مجلس إدارة الصندوق من 19 عضوا إلى 23 عضوا، فيما تبقى 6 أعضاء لم يتبرعوا حتى اللحظة، أي أن 80% من أعضاء الصندوق قد تبرعوا، وبلغ مجمل تبرعاتهم 3 ملايين دولار، أي نحو 20% من مجمل التبرعات.



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وكان مجلس الوزراء قد اعلن في الثالث من شهر نيسان الماضي أن الرئيس محمود عباس صادق على تشكيل صندوق "وقفة عز"، وذلك لجمع التبرعات لمواجهة فيروس "كورونا"، برئاسة رجل الأعمال طلال ناصر الدين كما ضم في عضويته ثلاثين شخصية بارزة من القطاع الخاص الفلسطيني من كافة المحافظات.

وفي تصريحات سابقة لوطن أكد ناصر الدين أن صندوق "وقفة عز" سيعمل بشفافية كاملة، حيث سيتم صرف الأموال بناءً على أولويات تقررها إدارة الصندوق وبالتعاون مع مكتب رئيس الوزارء محمد اشتية ووزارتي التنمية والصحة.

كما اكد ناصر الدين ان آلية توزيع التبرعات الواردة للصندوق سيتم صرفها مباشرة من قبل إدارة منبثقة عن الصندوق، بإشراف وتنسيق حكومي، ولكن من أي دون تدخل في آلية عمل الصندوق وقراراته.

كما وقع طلال ناصر الدين مؤخرا مع شركة "ارنست ويونغ" اتفاقية لإجراء التدقيق الخارجي على العمليات المالية الصادرة والواردة من والى الصندوق مجانا ، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع الأموال التي ستدخل الصندوق ستصرف للتبرعات دون اقتطاع أي مبلغ للمصاريف الإدارية والتشغيلية للصندوق، مشيرا إلى ان الفريق الإداري والفريق التابع له، يقوم بالتطوع لأداء هذه المهمة الوطنية .

وفي الوقت الذي دعا فيه رئيس الوزراء محمد اشتية في اكثر من تصريح صحفي القطاع الخاص لتقديم المزيد من الدعم لصندوق وقفة عز وان يراقب المجتمع المدني على الية عمل الصندوق ، فإن القائمين على الصندوق وضعوا هدفا صوب اعينهم في اول يوم اعلن عن اطلاق الصندوق ، الهدف تمثل بالوصول الى جمع ثمانية وعشرين مليون دولار ، في حين استطاع الصندوق ان يجمع لغاية الان ثلاثة عشر مليون دولار مما دفع بالصندوق للاعلان عن ان الثامن من شهر ايار الجاري يوما وطنيا للتبرع للصندوق على امل بان ترفع التبرعات في الصندوق الاموال لنحو سبعة عشر مليون دولار ، وليبقى ايضا لدى الصندوق عجزا ماليا بقيمة احد عشر مليون دولار للوصول للهدف المنشود والذي اعلن عنه منذ اليوم الاول لانطلاق اعمال الصندوق وهو جمع ثمانية وعشرين مليون دولار لمساندة جهود الحكومة في مواجهة " كورونا ".

فيما يلي أسماء المتبرعين الذين أودعوا تبرعاتهم في حساب الصندوق: